Por ser uma doença infectocontagiosa, a tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa de forma direta pelo ar, por meio da tosse, espirro ou fala - Julio Diniz

Por ser uma doença infectocontagiosa, a tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa de forma direta pelo ar, por meio da tosse, espirro ou fala Julio Diniz

Publicado 26/06/2024 20:26

São Gonçalo - A vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin) é considerada uma das vacinas mais importantes para o recém-nascido, pois protege contra os casos mais graves da tuberculose. Para lembrar a sua importância e estimular a vacinação, o imunizante tem um dia no calendário: 1º de julho, dia da sua criação, em 1921. A vacina, que tem dose única, deve ser aplicada nos primeiros dias de vida ou até os 4 anos e está disponível em sete unidades de saúde de São Gonçalo.



Para garantir a saúde do recém-nascido, a BCG deve ser aplicada – preferencialmente – nos primeiros dias de vida. Ela protege o bebê contra a tuberculose, principalmente em relação aos tipos mais graves da doença, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar (disseminada pelo corpo através da corrente sanguínea).



Por ser uma doença infectocontagiosa, a tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa de forma direta pelo ar, por meio da tosse, espirro ou fala e materiais contaminados. Pessoas assintomáticas também podem transmitir a doença. A tuberculose é uma doença grave que afeta pulmões, ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro). O principal sintoma é a tosse, acompanhada de expectoração com sangue, falta de ar e febre.

Característica da vacina é a marca que ela deixa no braço direito do bebê, local onde ela é aplicada. Não se deve colocar nenhum produto, medicamento ou curativo sobre a cicatriz, que nada mais é que a reação do corpo à vacina. É aconselhável apenas a higienização com água e sabão durante o banho e evitar atritos no local. A cicatriz começa a aparecer, normalmente, duas semanas após a aplicação do imunizante e é a prova que a BCG está fazendo o efeito esperado. Para otimizar a vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa) realiza a aplicação do imunizante nos cinco polos sanitários e nas clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal. A vacinação acontece em dias específicos em cada unidade por ordem de chegada.



Unidades e dias de vacinação:



Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Segunda e quarta, das 8h às 12h



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Segunda, quarta e quinta, das 8h às 12h



Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

De segunda a sexta, das 8h às 12h



Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Quarta, das 14h às 16h30

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

Quarta, das 8h às 12h



Clínica Municipal Dr. Zerbini, Arsenal

Sexta, das 8h às 11h



Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

Quinta, das 8h às 11h