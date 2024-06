Porto da Pedra: anunciando o enredo para o Carnaval do próximo ano - Divulgação

Publicado 27/06/2024 11:03

São Gonçalo - Motivada para o trabalho rumo ao carnaval de 2025, a Unidos do Porto da Pedra já tem enredo para sua próxima apresentação na Marquês de Sapucaí. A vermelha e branca representante do município de São Gonçalo, será a quinta escola a se apresentar no sábado, 01 de março e, para conquistar o público e entrar na briga pelo título da Série Ouro, apostará, mais uma vez, no talento e na experiência de Mauro Quintaes, que seduziu a direção da agremiação com um enredo autoral para a Avenida.

“É uma característica da Porto da Pedra, usar o carnaval como maneira de mostrar temas culturais e relevantes na Avenida e não iremos fugir disso. Tivemos algumas possibilidades muito interessantes, mas o martelo foi batido, particularmente, com uma proposta que eu queria muito”, diz o carnavalesco que completará 30 anos à serviço do carnaval sempre levando enredos que foram destaque, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Para anunciar o tema, o presidente Fabrício Montibelo convocou a comunidade e todos os segmentos, inclusive a ala de compositores, para uma explanação que acontecerá nesta sexta, 28, às 20h. “A maior força que temos está na nossa comunidade que sempre esteve conosco em todos os momentos. Nada mais justo do que ser ela, a primeira a saber como desfilaremos em 2025”, diz o dirigente.

Para construir a narrativa do enredo, Mauro Quintaes conta, mais uma vez, com a parceria de Diego Araújo, enredista que, nos últimos três anos, vem trabalhando com o artista. “É sempre um momento de muita ansiedade o lançamento de um enredo, até porque, é ali que começa a nascer a motivação do componente, dos segmentos para a realização do trabalho”, comenta Mauro. O evento acontecerá na quadra da escola que fica na Travessa João Silva, 84, no bairro Porto da Pedra