Tributo a Charlie Brown Jr: banda gonçalense se apresenta na cidade - Divulgação

Publicado 26/06/2024 21:07

São Gonçalo - O mês de julho será de muitas atrações culturais em São Gonçalo, com eventos e apresentações para agradar a todos os públicos. Além de uma programação extensa no Teatro Municipal, com várias atrações gratuitas, também será destaque um workshop ligado à exposição Quintessência, que acontece na Casa das Artes.

No dia 1º de julho, o humorista Jeffinho Farias se apresenta, às 20h, no Teatro Municipal de São Gonçalo, com o show ‘Ponto de Vista’, que já teve os ingressos esgotados. No espetáculo, Jeffinho Farias revela histórias hilariantes da vida de um cego, compartilhando situações divertidas dos bastidores de shows e programas de TV.



No dia 5 de julho, às 19 horas, o Teatro Municipal recebe o espetáculo Yara. A peça mergulha no confronto entre duas visões de mundo. De um lado, a comunhão com a natureza e a cultura indígena e, do outro, o individualismo, sustentado por uma visão deturpada de “superioridade”. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados em https://www.sympla.com.br/evento/yara/2511860?referrer=linktr.ee

No dia 6 de julho, às 17h, a Grandk Studio Dança Kátia Fajardo promove uma mostra de dança. Este evento reunirá coreografias cuidadosamente trabalhadas pelos professores ao longo do semestre letivo, com o objetivo de demonstrar a evolução e o progresso dos alunos do estúdio de dança. Ingressos devem ser retirados com antecedência, na sede da academia, no Colégio Paraíso, e no dia da apresentação, com a produção. Informações no telefone 21 96812 0781.

Nos dias 6, 20 e 27 de julho, a partir das 14h, a Loninha da Praça Zé Garoto recebe o Workshop de Danças Urbanas. São oficinas totalmente gratuitas e fazem parte da programação da exposição “Quintessência” na Casa das Artes, que faz uma imersão na cultura hip hop.



No dia 7 de julho, o Teatro Municipal recebe dois espetáculos do Curso de Teatro Carol Araujo. Ás 15h30 será exibido o infantil "A Sala Mágica da Dona Cartapácia", com classificação é livre. Às 18h30, é a vez de "Barbáries - Os filhos do deserto vermelho". A classificação é 14 anos. Os ingressos estão à venda por R$30 (inteira) e R$15 (meia e venda antecipada). Vendas de ingressos e maiores informações: 21 993292129. No dia 10 de julho, às 19 horas, a Orquestra Municipal de São Gonçalo comemora seu aniversário de 12 anos no Teatro Municipal. O maestro Paulo Guarany preparou um repertório especial, recheado de grandes sucessos, para comemorar essa data marcante junto à população gonçalense. A entrada é gratuita. No dia 11 de julho, às 20h, no Teatro Municipal, a Animus realiza mais uma edição do evento anual "Em Construção". Este ano, a apresentação de dança tem um tema especial: "Estações". Os ingressos estarão à venda na secretaria da Animus ou pelo WhatsApp: 21 99995-8437.



O Dia Mundial do Rock será comemorado em grande estilo, no dia 13 de julho, às 18h, no Teatro Municipal, com a banda O Coro, um tributo à banda Charlie Brown Jr criado em São Gonçalo. A banda foi formada para manter viva a mensagem de uma das maiores bandas de rock do Brasil. Os ingressos podem ser adquiridos em: http://www.sympla.com.br/event__2497596