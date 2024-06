O JESG conta com a participação de 48 escolas das redes estadual, municipal e particular neste ano em cinco modalidades - Julio Diniz

O JESG conta com a participação de 48 escolas das redes estadual, municipal e particular neste ano em cinco modalidadesJulio Diniz

Publicado 26/06/2024 21:17

São Gonçalo - Foram iniciados as primeiras partidas do basquete na XXVI edição dos Jogos Escolares de São Gonçalo (JESG), competição realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer e pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo. Nesta quarta-feira (26), quatro equipes entraram em quadra.

O JESG conta com a participação de 48 escolas das redes estadual, municipal e particular neste ano em cinco modalidades. As finais do futsal e do vôlei já foram realizadas, os jogos seguem no basquete, handebol e queimada. Dois jogos de times masculinos aconteceram nesta quarta (26) na quadra do CIEP 052 Professora Romanda Gouveia Gonçalves, no bairro Boa Vista. Os meninos do Odete São Paio enfrentaram o time do Colégio Dom Hélder e ganharam de 43 a 11. No segundo jogo da tarde, o Colégio Lazares venceu por 10 a 6 o Colégio Santa Terezinha.

As partidas classificatórias do basquete seguem até sexta-feira (28). As decisões do terceiro, segundo e primeiro lugar serão disputadas na segunda-feira (1º), no Colégio Odete São Paio.