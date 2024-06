O Momento Musical Salvatori foi criado há mais de 15 anos por Assueres Barbosa e Josias Ávila - Fábio Guimarães

O Momento Musical Salvatori foi criado há mais de 15 anos por Assueres Barbosa e Josias ÁvilaFábio Guimarães

Publicado 27/06/2024 15:23

São Gonçalo - Mais de 50 idosos foram embalados por canções que celebram o saudosismo dos tempos de ouro da música brasileira no Momento Musical Salvatori, que ocorreu nesta manhã de quinta-feira (27), no hall do Teatro Municipal de São Gonçalo. O projeto tem como objetivo oferecer seresta ao grande público de forma acessível e gratuita na região central de São Gonçalo.

O evento tem o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, que visa valorizar artistas locais em seus projetos. Além dos mais de 30 artistas que cantaram no microfone durante o evento, uma banda com músicos da terceira idade, que tocaram bateria, violão, cavaquinho, pandeiro e bumbo, também foi destaque.

Maria Antônia Nunes de Azevedo, mais conhecida como Antônia, embalou a festa ao cantar as músicas 'Noites Traiçoeiras' e 'Bijuteria'. Ela também é coordenadora do Momento Musical Salvatori. "Essa seresta começou com apenas seis pessoas no Centro de São Gonçalo cantando e tocando cavaquinho e hoje estamos aqui no Teatro. Estou muito feliz de estar aqui e de ter o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura. É um evento que ocorre uma vez por mês e vem animando os idosos das mais diversas idades", disse.

O Momento Musical Salvatori foi criado há mais de 15 anos por Assueres Barbosa e Josias Ávila, com a ideia de promover a seresta de maneira gratuita e acessível no Centro de São Gonçalo. Uma das pessoas que cantou durante o evento foi Valdenir Castro Filho, mais conhecido como Mano. Animado, ele demonstrou estar feliz com sua apresentação. "Eu cantei a música 'O Que Eu Faço Amanhã?', de Alcione, e gosto muito de me apresentar aqui no Teatro durante esse evento, venho sempre que posso. Quero agradecer ao apoio da Maria Antônia também e dos músicos da banda, que fazem toda a diferença", disse.

O Momento Musical Salvatori ocorre na última quinta-feira de cada mês. A entrada é gratuita. No final de setembro, será feito um evento em celebração ao Dia Nacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro.