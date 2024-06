Além da vacina antitetânica, a Operação Saúde ofereceu as vacinas contra a gripe, coronavírus, hepatite b e febre amarela - Renan Otto

Publicado 27/06/2024 15:18

São Gonçalo - Como não podia ser diferente, a Operação Saúde na Rua Yolanda Saad Abuzaid, mais conhecida como Calçadão de Alcântara, atendeu centenas de pessoas nesta quinta-feira (27). A ação contou com serviços e orientações das secretarias de Saúde e Defesa Civil e de Políticas sobre Álcool e Drogas da Prefeitura de São Gonçalo. A Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, funcionários do Sest/Senat e representantes dos Alcoólicos Anônimos (AA) também participaram da ação. O prefeito Capitão Nelson também esteve no local, acompanhando a prestação dos serviços.

A manicure Sônia Santiago de Menezes, de 64 anos, estava a caminho de casa quando passou pela Operação Saúde e parou para fazer os testes rápidos das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs): sífilis, HIV e hepatites. “Achei uma maravilha essa ação. Facilita para muita gente que não tem condições de correr atrás, está passando, faz na hora. Para mim, foi excelente. Já descobre se tem algum problema para ir tratar. Tem gente que fica com medo. Eu não fico. Tem que ter essa ação mais vezes. Muita gente passa por aqui todos os dias”, opinou. O aposentado Nédio Martins Rodrigues, de 60 anos, tomou a vacina antitetânica, depois de medir a pressão arterial e a glicose. “Tinha que tomar essa vacina há muito tempo. Mas fico enrolando para ir ao posto de saúde. Estava passando aqui e vi que estavam vacinando e perguntei quais estavam disponíveis. Adorei quando soube que a antitetânica estava sendo aplicada. Mais um problema resolvido”, contou.

Além da vacina antitetânica, a Operação Saúde ofereceu as vacinas contra a gripe, coronavírus, hepatite b e febre amarela. O serviço mais procurado foi a aferição de pressão arterial e glicose. “Sou hipertensa e diabética, mas não tenho o costume de monitorar. Só faço a medição quando tenho oportunidade. E gostei muito dessa aqui. A gente trabalhando em Alcântara e, ao mesmo tempo, medindo a pressão e a glicose. Graças a Deus, está tudo sob controle”, brincou a comerciante Marisa Gomes de Sá, 54.

Outro projeto disponível foi o Defesa Civil na Praça, que levou orientações sobre como prevenir e evitar os desastres naturais e como atuar quando eles ocorrerem. O odontomóvel também estava presente fazendo avaliações e encaminhando para os serviços necessários nos postos de saúde. E a Secretaria de Políticas sobre Álcool e Drogas deu informações para os interessados de onde e como procurar ajuda para tratar os vícios. A Operação Saúde acontece em vários bairros da cidade e é realizada pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps). O objetivo da ação é promover e levar a saúde para mais perto dos gonçalenses.