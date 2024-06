Praça da Lagoinha: entrega à população será no próximo sábado - Divulgação

Publicado 28/06/2024 15:34

São Gonçalo - A população do bairro da Lagoinha poderá desfrutar da nova praça do bairro, que foi revitalizada pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, a partir deste sábado (29), quando a praça será inaugurada em uma cerimônia que terá início às 15h, com a presença do prefeito Capitão Nelson. A área de lazer terá novos brinquedos e equipamentos para a academia do idoso.

A nova Praça da Lagoinha fica na Estrada do Pacheco, ao lado do HCCOR e da nova Clínica da Lagoinha. O evento de inauguração contará também com a presença da Caravana de Arte e Lazer, desenvolvida pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), que levará brincadeiras e guloseimas para as crianças.

A Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, mais conhecida como Praça da Lagoinha, foi revitalizada pelo projeto Praça Renovada. No novo espaço, foi construída uma quadra poliesportiva, além de bancos e canteiros. No local, também foi feito um painel decorativo, cujo desenho foi escolhido, através de uma consulta pública no Colab, pela população de São Gonçalo. Os desenhos do painel escolhido exploram brincadeiras de ruas muito comuns antigamente, como carrinho de rolimã, brincadeira do taco, bambolê, pião. A arte foi idealizada por Marcelo Eco e desenvolvida pelos artistas do projeto Cidade Ilustrada, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo.

O projeto Praça Renovada já foi concluído em 11 praças, sendo duas no Jardim Catarina, uma no Boaçu, uma no Coroado, uma no Laranjal, uma no Vila Três, uma no Gradim, uma no Rocha, uma no Jóquei, uma em Itaúna e a Praça Chico Mendes. Também estão em andamento intervenções na Praça do Colubandê (feita pela Secretaria de Transportes), Pontal, Porto do Rosa, Bairro Almerinda e Porto Velho.