Ilumina São Gonçalo: durante o trabalho estão sendo utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública - Renan Otto

Ilumina São Gonçalo: durante o trabalho estão sendo utilizados mais de 20 caminhões de iluminação públicaRenan Otto

Publicado 28/06/2024 16:04

São Gonçalo - O mais novo bairro contemplado com o programa Ilumina São Gonçalo é o Antonina. O prefeito Capitão Nelson esteve na rua principal do bairro - antiga Avenida Abaeté e atual Rua Vereador Dr. Manoel de Lima - na manhã desta sexta-feira (28), para dar início ao trabalho ao lado do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas. As lâmpadas antigas dos postes de todas as ruas serão substituídas por lâmpadas de LED, que têm potência maior e iluminam mais, deixando as vias mais claras.

As trocas vão começar pelas vias principais, mas as transversais também serão atendidas. No lançamento do programa no bairro Antonina, o prefeito garantiu que toda a cidade será atendida com a nova tecnologia. “Já atingimos 60% das trocas das lâmpadas antigas por lâmpadas de LED em mais de 40 bairros e hoje estamos iniciando no bairro Antonina. Se não chegou ao seu bairro, aguarde que nós vamos chegar”, disse o prefeito.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, que estava percorrendo as obras do governo do Estado em São Gonçalo, acompanhou o lançamento. “Aproveitei para acompanhar mais um avanço do programa Ilumina São Gonçalo, que está levando para toda a cidade a iluminação mais moderna e mais eficiente”, defendeu o secretário.

A instalação da iluminação de LED, que proporciona mais segurança e conforto aos gonçalenses, acontece também nas rodovias estaduais Amaral Peixoto (RJ-104 e RJ-106), especificamente nos trechos que cortam o município de São Gonçalo, e no bairro Monjolos. Na última quinta-feira (27), o programa foi concluído nos bairros Mutuapira e Cruzeiro do Sul. Ao todo, já foram substituídas mais de 39 mil lâmpadas em todo o município, o que representa quase 60% dos mais de 66 mil pontos planejados.

O Ilumina São Gonçalo está transformando todo o município e já foi concluído em mais de 40 localidades: Barro Vermelho, Boa Vista, Bandeirantes, Boaçu, Brasilândia, Coelho, Covanca, Fazenda dos Mineiros, Galo Branco, Gradim, Ipiíba, Itaoca, Itaúna, Jardim Califórnia, Jardim Catarina, Jardim Miriambi, Jóquei, Lagoinha, Luiz Caçador, Morro do Castro, Neves, Novo México, Pacheco, Paiva, Palmeira, Paraíso, Pita, Porto da Madama, Porto do Rosa, Porto Velho, Recanto das Acácias, Rosane, Salgueiro, Santa Izabel, Santa Luzia, Tiradentes, Tribobó, Trindade, Vila Iara, Vila Lage, Rocha, Zé Garoto, Mutuapira e Cruzeiro do Sul.

Durante o trabalho por todo o município, estão sendo utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública. Além das rotas estabelecidas pelo Programa Ilumina São Gonçalo, seis veículos são destinados ao atendimento das solicitações de manutenção dos postes que chegam via aplicativo Colab.