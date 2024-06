Além das palestras, foi feita uma exposição com representantes da Defesa Civil, do Meio Ambiente, da Guarda Municipal e do projeto 'Águas de Guanabara' - Fábio Guimarães

Além das palestras, foi feita uma exposição com representantes da Defesa Civil, do Meio Ambiente, da Guarda Municipal e do projeto 'Águas de Guanabara'Fábio Guimarães

Publicado 28/06/2024 15:54

São Gonçalo - A Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, realiza nesta sexta-feira o 1º Seminário de Meio Ambiente do Município de São Gonçalo, no Teatro Municipal. O evento, que começou pouco depois das 9h da manhã, se estende até às 17h, com o objetivo divulgar, discutir, refletir e propor ações voltadas para a preservação do meio ambiente.

Ao todo, foram disponibilizadas 200 vagas de inscrição online para estudantes, professores, pesquisadores, funcionários da rede pública e privada e todas as pessoas interessadas no tema. Em menos de uma semana, as vagas foram totalmente preenchidas. As palestras realizadas ao longo do evento focam em dois eixos temáticos: 'Reflexões sobre a Importância da Educação Ambiental' e 'Desafios e Ações Municipais para a Preservação do Meio Ambiente'. Durante as palestras, foram debatidos temas que envolvem as mais variadas secretarias da Prefeitura de São Gonçalo, como a divulgação do trabalho na Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), um mini curso de Brigada de Incêndio e Emergência com a Defesa Civil, debates sobre o programa 'Limpa Rio' e os Ecopontos, dentre outros.

O secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso Pereira Rosa, destacou que a participação das diversas secretarias no evento e nas ações para preservar o meio ambiente são de grande importância e demonstram como o município está integrado. "Estamos aqui participando do primeiro seminário da questão ambiental do município de São Gonçalo. Queremos mostrar para a população o que estamos fazendo, incluindo alguns serviços que temos, visando a preservação da fauna e flora do município. Nosso maior foco hoje é trazer para a população a questão da conscientização, buscando a reflexão dos participantes sobre o papel da educação ambiental no contexto da crise climática e promovendo o fortalecimento de ações que promovam a participação social na questão ambiental", disse.

Ao final do seminário foi formulada uma carta de intenções entre as partes envolvidas dos setores públicos e privados, estabelecendo o compromisso formal com a temática ambiental. Um dos 200 participantes que se inscreveram através de um formulário online para participar do evento foi Luíz Carlos Alves, de 74 anos. Ele é fundador da União dos Pescadores da Baía de Guanabara de São Gonçalo e se inscreveu no seminário com o objetivo de debater sobre temas que envolvam a pesca. "Eu soube do evento pela internet, me interessei e me inscrevi pelo formulário. Eu vim para que possamos lutar pela despoluição e contra tudo o que está destruindo o meio ambiente, visando melhorar a vida dos nossos peixes, por exemplo", disse ele.

Além das palestras, na entrada do Teatro foi feita uma pequena exposição com representantes da Defesa Civil, do Meio Ambiente, da Guarda Municipal e do projeto 'Águas de Guanabara', que mostraram um pouco de suas ações e a importância delas para a preservação do meio ambiente. Alunos da rede municipal que estiveram presentes no evento, por exemplo, participaram dessa exposição.