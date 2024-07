Além das escolas de São Gonçalo, o festival recebeu colégios de Niterói, Saquarema, Itaboraí, Maricá e Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 01/07/2024 16:51

São Gonçalo - O Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal, foi palco, mais uma vez, do festival de música “Cia de Artes Musicais Força e Garra”, no último sábado (29). O evento, que contou com a participação de 13 bandas escolares, de seis municípios diferentes, divertiu a comunidade escolar, que compareceu em peso para assistir às apresentações. O prefeito Capitão Nelson também prestigiou o festival.

Os alunos estavam animados com o festival e prepararam muitas músicas e coreografias especiais para a ocasião. Cada escola tinha 15 minutos de apresentação e, ao final, foram entregues certificados e troféus de participação. Além das escolas de São Gonçalo, o festival recebeu colégios de Niterói, Saquarema, Itaboraí, Maricá e Cachoeiras de Macacu.

“O festival de bandas escolares do colégio é uma tradição em São Gonçalo e os alunos esperam muito por esse momento. É muito importante trazer uma competição saudável, entre alunos de vários municípios, com o objetivo maior de fazer música. Os maestros e todos os componentes das bandas estão de parabéns”, afirma o secretário de Educação, Maurício Nascimento.