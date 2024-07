São Gonçalo: são eixos da Conferência os temas mobilidade urbana, saneamento básico e habitação de interesse social - Reprodução

São Gonçalo: são eixos da Conferência os temas mobilidade urbana, saneamento básico e habitação de interesse socialReprodução

Publicado 01/07/2024 16:36

São Gonçalo - Tendo como um dos seus eixos a sustentabilidade, a Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo adotou uma série de ações voltadas ao tema na organização da 6ª Conferência Municipal das Cidades, que começa nesta terça-feira (2) e segue até quarta (3), no Sest/Senat, do bairro Tribobó.

Todo o press kit que será distribuído aos participantes da reunião será voltado para a sustentabilidade, como os materiais impressos em papel reciclado, canetas ecológicas, copos ecológicos para evitar o uso de descartáveis e uma ecobag, produzida por artesãs do projeto Lidera Mulher, uma iniciativa da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de São Gonçalo. Também haverá uma exposição do Lidera Mulher com a participação de mulheres empreendedoras formadas durante a capacitação do projeto.

Além da sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, também são eixos da Conferência os temas mobilidade urbana e saneamento básico; habitação de interesse social e regularização fundiária; e controle social e gestão democrática das cidades. Nesta edição, o tema central da Conferência é “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. A reunião é uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Estadual da Cidade do Rio de Janeiro e para a 6ª Conferência Nacional das Cidades.

O objetivo da conferência é fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas efetivas, destinadas ao desenvolvimento urbano, à habitação, aos territórios periféricos, à mobilidade urbana e ao saneamento básico, voltada à elaboração de propostas locais que serão aprimoradas sob a perspectiva de várias escalas, de comunitária à nacional.