A 6ª Conferência também contou com a participação de parte do secretariado do Executivo e da subsecretaria de Estado das Cidades, Maria Gabriela Bessa - Divulgação

Publicado 02/07/2024 22:23

São Gonçalo - Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social” foi iniciada, na tarde desta terça-feira (2), a 6ª Conferência Municipal das Cidades promovida pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo. Após 10 anos de pausa, as Conferências das Cidades voltaram a acontecer em todo o País, sob convocação do Ministério das Cidades.

O encontro, que reuniu representantes do poder público e da sociedade civil, aconteceu no auditório do Sest/Senat, do bairro Tribobó. Mais de 170 pessoas se inscreveram para participar da Conferência.

“É muito gratificante ver tanta gente interessada em participar da Conferência das Cidades. Nosso compromisso é fortalecer a participação coletiva e social na construção de políticas públicas de desenvolvimento urbano para que a gente possa repensar como viver melhor na nossa cidade”, destacou a secretária de Habitação, Rafaela Santana.

O objetivo da Conferência é fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas efetivas, destinadas ao desenvolvimento urbano, à habitação, aos territórios periféricos, à mobilidade urbana e ao saneamento básico, voltada à elaboração de propostas locais que serão aprimoradas sob a perspectiva de várias escalas, de comunitária à nacional. A reunião é uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Estadual da Cidade do Rio de Janeiro e para a 6ª Conferência Nacional das Cidades.

“Nós, da Secretaria de Estado das Cidades, estamos apoiando todos os 38 municípios do Rio de Janeiro que estão realizando a Conferência das Cidades e estar na cidade em que nasci e fui criado é muito especial, especialmente por ver tanta gente interessada nesse debate. Temos certeza de que toda a discussão envolvida na Conferência Municipal será de muita valia para as reuniões na esfera estadual e nacional. Essa é uma grande oportunidade para pensar em soluções eficientes para o desenvolvimento justo e inclusivo das cidades”, afirmou o secretário de Estado das Cidades e presidente do Conselho Estadual das Cidades, Douglas Ruas.

A 6ª Conferência Municipal das Cidades também contou com a participação de parte do secretariado do Executivo, da subsecretaria de Estado das Cidades, Maria Gabriela Bessa; e do vereador e presidente da Câmara dos Vereadores de São Gonçalo, Piero Cabral. Durante a Conferência, um grupo de 20 mulheres empreendedoras gonçalenses do projeto Lidera Mulher, desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo, apresentou seus trabalhos durante uma feira de exposição, evidenciando o fortalecimento da economia local. Algumas dessas mulheres produziram, inclusive, a ecobag distribuída aos participantes do evento como press kit, reforçando o compromisso da comissão organizadora com a sustentabilidade.

A Conferência segue nesta quarta-feira (3), das 8h às 19h, com a apresentação e discussão dos eixos que norteiam a reunião, sendo eles: mobilidade urbana e saneamento básico; habitação de interesse social e regularização fundiária; controle social e gestão democrática das cidades; e sustentabilidade ambiental e emergências climáticas. Serão eleitos também os representantes para compor o Conselho Municipal das Cidades no biênio 2024/2026. A expectativa é de que, durante a Conferência, sejam propostas de quatro a oito sugestões que impactem diretamente na transformação positiva da cidade, que serão levadas para as esferas estaduais e nacionais posteriormente.