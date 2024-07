Julho Amarelo: São Gonçalo contra as hepatites - Reprodução

Julho Amarelo: São Gonçalo contra as hepatitesReprodução

Publicado 02/07/2024 16:11

São Gonçalo - No mês de julho é lembrado o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais (28). E o mês ganhou a cor amarelo para reforçar as ações de prevenção, sensibilização e conscientização das doenças com a Campanha Julho Amarelo. Por isso, a equipe do Programa Ist/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar na Praça do Zé Garoto, no próximo dia 5, a partir das 9h, ação com serviços que incluem vacinação e testes rápidos.



Na praça, os moradores poderão realizar os testes rápidos para averiguar se têm sífilis, HIV, hepatite B e C; aferição da pressão arterial e poderão obter informações sobre os programas municipais de saúde; sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), principalmente as hepatites virais e seus meios de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce, além da distribuição de preservativos. A vacina contra hepatite B estará disponível, assim como a da gripe.



Um dos objetivos do Julho Amarelo é estimular a realização do teste rápido, que detecta a doença. Os testes rápidos são gratuitos, estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de São Gonçalo e podem ser realizados, de segunda a sexta, das 8h às 16h. O resultado sai em 20 minutos. Caso a doença seja confirmada, os gonçalenses são encaminhados para outros exames específicos e para o tratamento.



As hepatites a e b têm prevenção através da vacina. A primeira, ainda quando criança. A segunda, em três doses, para os adultos. Elas estão disponíveis em todas as unidades de saúde que têm sala de vacinação. A hepatite c tem tratamento e tem cura. Além do evento do dia 5, os profissionais dos postos de saúde intensificarão as orientações sobre as doenças aos usuários nas salas de espera durante todo o mês, lembrando que a principal fonte de contaminação das hepatites virais b e c é através do sexo desprotegido e compartilhamento de objetos perfurocortantes.



Além da vacinação, medidas simples como o uso de preservativos, materiais descartáveis e esterilizados são recomendáveis, assim como o não compartilhamento de agulhas e seringas. Caso já estejam contaminados, os gonçalenses têm o tratamento com hepatologista garantido na cidade, assim como a medicação. O tratamento é realizado na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40, e na Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho.

Hepatites



As hepatites virais são inflamações do fígado causadas por diferentes vírus, classificados pelas letras A, B, C, D e E, bem como pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras substâncias. Essas infecções representam um problema de saúde pública, muitas vezes evoluindo de forma silenciosa. Quando os sintomas estão presentes, eles podem incluir cansaço, enjoo, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras, entre outros.