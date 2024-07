Nas ruas Resende da Costa e Carlos Fox, o processo de drenagem está sendo finalizado - Renan Otto

Nas ruas Resende da Costa e Carlos Fox, o processo de drenagem está sendo finalizadoRenan Otto

Publicado 02/07/2024 16:23

São Gonçalo - As obras no Jardim Bom Retiro estão a todo vapor. O processo de drenagem já foi concluído em quase todas as 64 ruas do projeto. Algumas vias já foram asfaltadas e receberam meios-fios. As intervenções estão sendo feitas pelo Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. Além das obras de infraestrutura, o bairro também ganhará uma nova creche.

Nas ruas Resende da Costa e Carlos Fox, o processo de drenagem está sendo finalizado. Já na Rua João de Antero, está sendo construído o meio-fio. Todas as ruas do projeto receberão drenagem, pavimentação e meio-fio.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância das obras para o município. “Estamos conseguindo dar mais dignidade para a nossa população. O Jardim Bom Retiro era um bairro esquecido, com ruas de barro e sem drenagem, que alagavam quando chovia. Estamos mudando isso agora com o apoio do governador Cláudio Castro e com a ajuda da Secretaria de Estado das Cidades”, afirmou.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também afirmou que o projeto busca mudar a vida de todos do bairro. “As obras no do Jardim Bom Retiro seguem avançando cada dia mais, sob a orientação do governador Cláudio Castro. Nosso objetivo é transformar a vida de quem mora no bairro, concluindo obras de infraestrutura (com drenagem, pavimentação e a construção de meio-fios) em 64 ruas. Agora, o gonçalense que reside no bairro não vai mais se preocupar com lama e poeira”, disse.

As obras, que têm previsão de conclusão para este ano e contam com mais de 100 funcionários atuando diariamente, irão beneficiar mais de 20 mil pessoas que vivem no bairro. Foram investidos R$ 253 milhões.

Para Eduarda dos Santos, de 21 anos, o projeto vai implementar mudanças significativas para todos. “Antes, tinha muito barro aqui, sujeira, os carros quebravam quando passavam aqui, e agora isso não vai mais acontecer. A minha rua não alaga, mas o bairro sim e agora isso não vai mais ocorrer. Eu vejo os meninos da obra todo os dias aqui, trabalhando e estou achando ótimo”, disse a autônoma.