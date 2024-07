ASAS: destacando o esforço contínuo para preservar a biodiversidade local - Divulgação

ASAS: destacando o esforço contínuo para preservar a biodiversidade localDivulgação

Publicado 03/07/2024 17:22

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) das Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, apresentou o relatório de atividades referente ao mês de junho de 2024, destacando o esforço contínuo para preservar a biodiversidade local. A área de soltura recebeu 39 animais silvestres, dos quais 14 foram devolvidos ao habitat natural e 11 encaminhados para outras unidades de tratamento.



A diversidade de espécies recebidas reflete a riqueza da biodiversidade da região. Entre os animais atendidos em junho estão o gambá-de-orelha-preta, a andorinha-chilena, o ouriço-cacheiro, a corujinha-do-mato, o gavião-carijó, o gibão-de-couro, a lavadeira-mascarada, o sabiá-laranjeira, o socó-dorminhoco, o anu-branco, o sanhaço-cinzento, a cipó-bicuda, a jiboia e o furão-pequeno.



O secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso, pontuou a importância da área de soltura para a preservação das espécies. “A conservação das espécies é fundamental para a saúde do nosso planeta. Cada animal resgatado e reintroduzido é uma vitória na luta pela preservação da biodiversidade no nosso município. Devemos continuar apoiando iniciativas como a ASAS, promovendo a educação ambiental para garantir que nossas ações hoje, resultem em um futuro sustentável para todas as espécies”.



É importante ressaltar que a ASAS não realiza o resgate de animais domésticos que tenham sofrido acidentes ou maus-tratos. A área de soltura destina-se exclusivamente ao recebimento de animais silvestres que necessitam de resgate.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS:



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba)

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177