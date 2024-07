Conferência das cidades: São Gonçalo debateu temas importantes - Julio Diniz

Publicado 03/07/2024 17:08

São Gonçalo - Teve início, na quarta-feira (3), o segundo dia da 6ª Conferência Municipal das Cidades, promovida pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo. O encontro, que reúne representantes do poder público e da sociedade civil, aconteceu no auditório do Sest/Senat, do bairro Tribobó, e foi até às 17h. Mais de 170 pessoas se inscreveram para participar da Conferência.

Com início por volta das 9h, o segundo dia do evento começou com a continuação das palestras. No período da tarde, acontecem os debates de alguns subtemas, além da leitura e aprovação das propostas que serão encaminhadas para a 6ª Conferência Estadual das Cidades e a eleição dos delegados que atuarão no encontro estadual.

O objetivo da Conferência é fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas efetivas, destinadas ao desenvolvimento urbano, à habitação, aos territórios periféricos, à mobilidade urbana e ao saneamento básico, voltada à elaboração de propostas locais que serão aprimoradas sob a perspectiva de várias escalas, de comunitária à nacional. A reunião é uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Estadual da Cidade do Rio de Janeiro e para a 6ª Conferência Nacional das Cidades.

"Esse segundo dia é o mais importante da Conferência, no qual teremos, na parte da tarde, as oficinas para a elaboração das propostas, onde tanto a sociedade civil quanto o poder público poderão trazer quais são os desafios e proposições do que eles querem para a nossa cidade, para que depois possamos votá-las e aprová-las na plenária final da Conferência, que ocorrerá hoje também", explicou a secretária de Habitação, Rafaela Santana.

Durante a Conferência, um grupo de 20 mulheres empreendedoras gonçalenses do projeto Lidera Mulher, desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo, apresenta seus trabalhos numa feira, evidenciando o fortalecimento da economia local. Algumas dessas mulheres produziram, inclusive, a ecobag distribuída aos participantes do evento como press kit, reforçando o compromisso da comissão organizadora com a sustentabilidade.