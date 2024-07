No local, foram apresentadas videoaulas sobre educação no trânsito - Divulgação

Publicado 03/07/2024 17:17

São Gonçalo - Cerca de 400 alunos da Escola Municipal Célia Pereira da Rosa, em Santa Izabel, participaram do projeto Escola Cidadã, desenvolvido pelo Departamento de Educação para o Trânsito da Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, nesta quarta-feira (3).

No local, foram apresentados videoaulas, de forma lúdica, sobre educação no trânsito. O objetivo do projeto é ensinar sobre noções de trânsito para as crianças. As turmas que assistiram as aulas foram dos alunos do 1° ao 4° anos. A ação contou com Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, que forneceu revistas educativas e uma brincadeira com ônibus para as crianças da unidade escolar.

Para inscrever a escola no projeto, basta enviar email para o semtran.edu@gmail.com solicitando agendamento e mencionando para quais turmas deve ser direcionada a realização do trabalho. É necessário deixar telefone para contato.