A parceria com o ONU-Habitat permite acompanhar como as ações do município estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Divulgação

Publicado 07/07/2024 07:54

São Gonçalo - Servidores de diversos municípios, incluindo São Gonçalo, participaram, nesta sexta-feira (5), da oficina 'Jornada do Desafio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)', que ocorreu na Área de Proteção Ambiental (APA) Estância de Pendotiba, em Maria Paula. O projeto faz parte do 'Desafio dos ODS', nova iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro junto ao Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e integra o projeto 'Rio Inclusivo e Sustentável'.

O evento teve a participação dos técnicos das administrações municipais e membros dos comitês de bacias hidrográficas dos municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Itaboraí e Tanguá. Também esteve presente a superintendente do INEA, Anna Carolina Ribeiro. O encontro possibilitou a troca de ideias para que os municípios consigam lidar com diferentes desafios propondo soluções criativas para que possam se tornar mais resilientes e sustentáveis, principalmente buscando superar problemas associados aos ODS, que foram elaborados pela organização e pactuados pelos países que têm acordo com o ONU-Habitat.

Parceria

Vale lembrar que São Gonçalo, através da Semgipe, assinou acordo com o ONU-Habitat no ano passado, para acompanhar de perto como as ações do município estão alinhadas às agendas internacionais de desenvolvimento sustentável. O acordo dura 20 meses. A parceria com o ONU-Habitat vai permitir que o município acompanhe de perto como suas ações estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a Nova Agenda Urbana. As metodologias aplicadas vão priorizar as necessidades da população – especialmente das mais vulneráveis – e promover sua participação ativa.