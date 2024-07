Cidade de São Gonçalo: Cartão Recomeçar convoca beneficiários - Reprodução

Publicado 07/07/2024 07:48

São Gonçalo - A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo convoca os contemplados para a retirada do Cartão Recomeçar, benefício concedido pelo Governo do Estado do Rio.

Para fazer a retirada do cartão, é necessário apresentar originais e cópias da identidade, do CPF e comprovante de residência atualizada, na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica na Rua Dr. Porciúncula, número 395, no bairro Venda da Cruz. A entrega dos cartões será de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até o dia 30 de agosto deste ano. O benefício, no valor de R$ 3 mil, é destinado para a população em vulnerabilidade social que sofreu prejuízos após desastres naturais. Pago em parcela única, como cartão de débito, pode ser usado para compra de material de construção, eletrodomésticos da linha branca e móveis.