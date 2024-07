Guarda Municipal de São Gonçalo: roubo de cabos é detectado - Divulgação

Guarda Municipal de São Gonçalo: roubo de cabos é detectadoDivulgação

Publicado 07/07/2024 09:54

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo recuperaram, na madrugada deste sábado, cerca de 70 metros de cabo de cobre que estavam sendo furtados na Avenida Jornalista Roberto Marinho, em Alcântara. O flagrante foi feito por câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que alertou uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), durante patrulhamento pela cidade.

O flagrante aconteceu na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no cruzamento com a Rua Laureano Rosa, por volta de 3h. Ocupantes usavam um veículo de passeio prata para puxar um cabo de cobre subterrâneo. Eles fugiram do local quando os agentes da ROMU chegaram, abandonando o cabo com mais de 70 metros e cerca de 1 tonelada. Os agentes da ROMU recolheram o material, que foi levado para a 74ª Delegacia Policial, onde foi registrada a ocorrência.