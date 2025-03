São Gonçalo: inscrições para o evento, que acontece em 2 de abril, estão abertas - Reprodução

Publicado 20/03/2025 18:34

São Gonçalo - As inscrições para o "II Seminário Economia do Mar – Fórum das Bacias e Baías Fluminenses", evento gratuito organizado pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (Facerj), com o apoio institucional da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas.

O evento irá acontecer no dia 2 de abril, das 8h30 às 18h, no Cinema Cineápolis do São Gonçalo Shopping. Para garantir presença, basta realizar cadastro no link: https://www.seminarioeconomiadomar.com/saogoncalo . As inscrições gratuitas podem ser feitas até o dia do evento, mas o número de vagas é limitado à lotação do cinema.

Com uma faixa litorânea de 636 km, o Estado do Rio possui uma ampla gama de possibilidades quando se fala em Economia do Mar. Por isso, o seminário terá como foco o debate visando soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, ambiental, social e econômico das áreas com bacias e baías fluminenses, incluindo o debate sobre a criação de oportunidades de emprego e renda nos territórios marítimos fluminenses através do fomento a setores como pesca, turismo, setor naval e outros. O evento contará com autoridades que irão debater sobre o potencial da Economia Azul para desenvolver a economia local.