São Gonçalo: grupo de 30 servidores vai receber orientação nutricional durante quatro meses

Renan Otto

Publicado 23/07/2025 18:10

São Gonçalo - A Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) realizou, nesta quarta-feira (23), o primeiro encontro do Projeto Medida Certa do Servidor 2025, no auditório da Secretaria de Educação, no Mutondo. Neste evento, um nutricionista e uma enfermeira identificaram os dados socioeconômicos, a história clínica e alimentar dos 30 participantes, visando uma intervenção nutricional individualizada, adequada às necessidades e à rotina de cada indivíduo. Além disso, foram solicitados os exames.

Durante quatro meses, sendo um encontro por mês, os inscritos no projeto serão acompanhados por profissionais especializados para alcançar o objetivo de um corpo mais saudável. “A Funasg tem como objetivo cuidar do servidor, acolher e fazer com que o profissional esteja em seu pleno bem-estar. O Medida Certa do Servidor veio para desenvolver estratégias de intervenção para promover hábitos alimentares saudáveis e práticas de autocuidado visando à promoção da saúde dos servidores do município”, afirma o presidente da Funasg, Eugênio Abreu.

Nos próximos encontros, será prescrito um plano alimentar individualizado e de suplementação, quando necessário. Serão também esclarecidas dúvidas e dadas orientações para os participantes. Na última consulta, será feita a verificação dos parâmetros avaliados. “Estamos buscando que o servidor tenha uma alimentação com mais qualidade. Aqui fazemos uma avaliação física e laboratorial, onde também tratamos as comorbidades existentes, com o principal objetivo da melhora da qualidade de vida do profissional. Nessa primeira etapa eles estão entendendo como serão os próximos quatro meses de acompanhamento”, contou o nutricionista Rodrigo Matias.

A servidora Karlla Barbosa, da Secretaria de Educação, procurou o projeto para auxiliar no tratamento de endometriose e para atenuar os sintomas na menopausa. "Estou passando por um momento hormonal delicado, são muitos altos e baixos e eu fui em uma consulta com um especialista em Endometriose que viu a necessidade de fazer também um acompanhamento nutricional. Quando vi o Medida Certa logo me inscrevi, até porque já vi uma colega de trabalho participar e realmente teve muitos resultados, estou animada”, disse a servidora.