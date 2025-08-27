São Gonçalo: ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 174 milhões no projeto que irá transformar mais de 42 quilômetros de ruas do bairro - Renan Otto

São Gonçalo: ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 174 milhões no projeto que irá transformar mais de 42 quilômetros de ruas do bairroRenan Otto

Publicado 27/08/2025 17:34

São Gonçalo - As obras que tiveram início neste mês em Santa Izabel são um sonho praticamente realizado para os moradores do bairro. O projeto irá transformar mais de 140 ruas, que receberão serviços de drenagem, pavimentação e urbanização. A iniciativa é da Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo.

Nesta terça-feira (26), foram executados trabalhos ligados à drenagem na Rua Maria da Glória Borges. "Estamos por todo o município executando obras que vão transformar a nossa cidade. No Mutuaguaçu, por exemplo, a realidade já é outra. Era um bairro que alagava muito e nossas obras mudaram essa situação. O corredor viário Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) também está tornando o trânsito na nossa cidade mais veloz, dentre outras intervenções. Santa Izabel precisava desse auxílio, era uma área esquecida pelas autoridades anteriores", disse o prefeito Capitão Nelson.

Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 174 milhões no projeto que irá transformar mais de 42 quilômetros de ruas do bairro. O prazo para a conclusão das obras é de 18 meses. “Sob a liderança do governador Cláudio Castro, estamos acompanhando de perto essa intervenção histórica, que está levando dignidade e qualidade de vida para milhares de famílias”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Quem celebra as mudanças no bairro são os moradores, como é o caso de Cézar Costa de Miranda, de 47 anos. "Eu moro aqui desde que nasci e nunca vi uma obra tão grande como essa. Estamos dando graças a Deus! Muitas ruas desse bairro alagavam. Agora, estão sendo instaladas manilhas grandes, o que vai mudar isso. Fora que temos ruas sem asfalto aqui e agora elas vão ser pavimentadas. Estão todos muito felizes com essas mudanças", disse o balconista.

