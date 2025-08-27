São Gonçalo: ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 174 milhões no projeto que irá transformar mais de 42 quilômetros de ruas do bairroRenan Otto
Obras em Santa Izabel irão transformar a vida dos moradores
Mais de 140 ruas receberão drenagem, pavimentação e urbanização
Obras em Santa Izabel irão transformar a vida dos moradores
Mais de 140 ruas receberão drenagem, pavimentação e urbanização
Alunos de Arquitetura da UFF fazem visita técnica ao Parque RJ
Futura área de lazer, a maior da Região Leste, é resultado de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura
Shopping Pátio Alcântara recebe feira de flores em parceria com o Orquidário Pé da Serra
Evento promete encantar os visitantes com a variedade de flores que já anunciam a chegada da primavera
Espaço Rosa amplia oferta de serviços para pacientes oncológicos
Fisioterapia, auriculoterapia e shiatsu são alguns procedimentos disponibilizados
Idosos recebem orientações de saúde e assistência no Restaurante do Povo
Avaliação nutricional é um dos serviços oferecidos aos usuários do espaço
Competição de Kung Fu reúne cerca de 300 atletas em São Gonçalo
Evento teve apoio da Secretaria de Esporte e Lazer
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.