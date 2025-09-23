São Gonçalo: aberto ao público, o evento celebrou os 135 anos de emancipação político-administrativa do municípioFabio Guimarães
São Gonçalo reúne alunos na Praça Zé Garoto em comemoração aos seus 135 anos
Evento reuniu núcleos do projeto Qualidade de Vida e Longevidade
Educação entrega nova Sala de Recursos para alunos com deficiência
Espaço será usado no contraturno escolar para reforçar suporte a estudantes
São Gonçalo celebra seus 135 anos com desfile tradicional no Centro
Instituições militares e dezenas de escolas públicas e particulares fazem apresentações durante toda a manhã
Guarda Municipal prende homem após furto de loja de acessórios para celulares
Ação criminosa foi flagrada pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo
Penúltimo dia do São Gonçalo Fest atrai mais de 60 mil pessoas
Simone Mendes, Tiee e Yara Vellasco animaram a noite do domingo; Festival será encerrado nesta segunda-feira
Guarda Municipal de São Gonçalo prende duas pessoas por furto de cabos
Ação foi flagrada pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança
