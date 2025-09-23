São Gonçalo: aberto ao público, o evento celebrou os 135 anos de emancipação político-administrativa do municípioFabio Guimarães

São Gonçalo - Na manhã do último sábado (20), a Praça Zé Garoto foi tomada pelos alunos dos núcleos do projeto Qualidade de Vida e Longevidade, em um grande encontro promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo (Semel). Aberto ao público, o evento teve como objetivo celebrar os 135 anos de emancipação político-administrativa do município, comemorados oficialmente no dia 22 de setembro. A ação buscou integrar os participantes do projeto e incentivar a prática esportiva entre os gonçalenses. No local, os presentes puderam participar de alongamento, aulas de zumba e dança de salão, todas ministradas pelos professores do projeto.
O secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto, destacou a importância do encontro. “Nós gostamos muito de promover esse encontro entre os núcleos do nosso projeto. E no aniversário da cidade não poderia ser diferente. É muito bonito ver a integração de várias pessoas espalhadas pelo nosso município, reunidas aqui, celebrando a vida e a nossa cidade”, afirmou.
Para Selma Eli, de 63 anos, moradora do bairro Almerinda, o projeto transformou a rotina. “Para mim, o projeto é pura alegria. Antes, a gente não tinha programações para idosos na cidade. Nossa única opção era bater perna e acabar gastando dinheiro. Então, agora, ao invés da gente ficar por aí andando à toa ou em casa comendo, a gente consegue se exercitar e ainda ficamos felizes”, relatou.
O projeto Qualidade de Vida e Longevidade oferece aulas gratuitas de ginástica, zumba, ritmos, dança de salão, tai chi chuan, funcional e hidroginástica em diferentes pontos da cidade.