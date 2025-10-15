São Gonçalo: Secretaria de Agricultura e Pesca garante produção saudável em quatro locais da cidade - Renan Otto

Publicado 15/10/2025 18:42

Publicado 15/10/2025 18:42

São Gonçalo - Na manhã desta terça-feira (14), em uma parceria entre as secretarias municipais de Agricultura e Pesca e de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, alunos da Escola Municipal Célia Pereira da Rosa, em Santa Izabel, realizaram a colheita de cerca de 100 pés de alface cultivados na horta da Unidade de Saúde da Família (USF) Gladys Rodrigues. Além disso, estudantes da Escola Municipal Marcus Vinicius de Moraes colheram verduras semeadas na própria escola.

“O projeto, apoiado pelo prefeito Capitão Nelson, é uma grande iniciativa para ensinar crianças a plantar e colher diversas verduras. Além disso, mostra a importância da produção da agricultura familiar, que cultiva alimentos saudáveis e sem agrotóxicos,” destacou o secretário de Agricultura e Pesca, Magno José, o Magu.

Na ação desta terça, os pés de alface colhidos nas dependências da USF foram distribuídos para alunos e professores da Escola Municipal Célia Pereira. Já na Escola Municipal Marcus Vinicius, os alimentos foram lavados e preparados para o almoço dos alunos, valorizando a sustentabilidade e a alimentação saudável.

“Hoje foi um dia diferente para nossas crianças, a oportunidade de vir conhecer uma horta e colher os alfaces é muito interessante. É muito legal eles aprenderem a importância de cuidar desses vegetais. Estimulamos também o cuidado com a natureza e com a alimentação”, afirmou a diretora do Célia Pereira da Rosa, Francine Guimarães.

As hortas comunitárias estão localizadas em Santa Izabel, na USF Gladys Rodrigues e na Escola Vinicius de Moraes, em Vista Alegre, na USF Vista Alegre e na nova creche do Jardim Miriambi, que está em fase de obras. Além do alface, as hortas cultivam couve, salsa, cenoura e árvores frutíferas. A diretora da Escola Municipal Marcus Vinicius, Nailine Ribeiro, também destacou a importância da horta na unidade para o desenvolvimento dos alunos.

“Eu observei que a participação e interesse deles melhorou muito depois que começamos a trabalhar na horta, estão até gostando mais das aulas de ciências. Realizamos várias atividades aqui e todos eles gostam de cuidar das plantinhas. Os responsáveis ficaram super felizes com essa novidade. E agora, tudo o que é verde eles consomem nas refeições, por saberem que foi cultivado na nossa escola”, disse.

