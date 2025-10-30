São Gonçalo: novidade coloca o centro em processo de avaliação para se tornar um CER IV, categoria máxima de certificação para unidades de reabilitação - Julio Diniz

São Gonçalo: novidade coloca o centro em processo de avaliação para se tornar um CER IV, categoria máxima de certificação para unidades de reabilitaçãoJulio Diniz

Publicado 30/10/2025 19:11

São Gonçalo - O Centro Especializado em Reabilitação (CER III), localizado em Neves, São Gonçalo, está se preparando para ampliar o número de modalidades de atendimento oferecidas à população. A unidade começou a oferecer o exame de audiometria e dá um passo importante rumo à inclusão da reabilitação auditiva entre seus serviços. Atualmente, a unidade é habilitada pelo Ministério da Saúde para realizar reabilitação física, intelectual e visual.

A novidade coloca o centro em processo de avaliação para se tornar um CER IV, categoria máxima de certificação para unidades de reabilitação, que contempla o atendimento nas quatro modalidades: física, intelectual, visual e auditiva. De acordo com a diretora da unidade, Micheli Samary, a implantação do exame de audiometria representa um avanço significativo na oferta de cuidados especializados no município.

“Estamos muito felizes em ampliar nossos serviços e oferecer o exame de audiometria, que é fundamental para o diagnóstico e acompanhamento das deficiências auditivas. Essa nova etapa reforça o compromisso da nossa equipe em proporcionar um atendimento cada vez mais completo, acolhedor e humanizado aos pacientes. A possibilidade de transformação em CER IV será um marco para São Gonçalo e para todos que dependem da reabilitação como ferramenta de inclusão e autonomia”, destacou Micheli, que é fonoaudióloga.

Com a possível nova habilitação pelo Ministério da Saúde, São Gonçalo se consolida com estrutura pública voltada à reabilitação, garantindo mais acesso, qualidade e integralidade no cuidado às pessoas com deficiência. “A implantação da modalidade auditiva aproxima o município de alcançar o nível CER IV, ampliando as possibilidades de diagnóstico e tratamento para os pacientes. É uma conquista coletiva, resultado do empenho da gestão do prefeito Capitão Nelson e do trabalho dedicado das equipes multiprofissionais”, destacou o subsecretário de Atenção Especializada, Vinícius Quintam.

Exame – A audiometria é um exame que mede a capacidade de ouvir sons e pode detectar a perda auditiva. O teste é realizado em uma cabine isolada, onde o paciente sinaliza se ouviu os sons em diferentes intensidades e frequências. Assim como os demais serviços oferecidos na unidade, a audiometria é agendada pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo para os pacientes que já estão em fila para a realização do exame.

