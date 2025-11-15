São Gonçalo: Passeio foi uma ação em parceria entre o governo do Estado e PrefeituraDivulgação
Estudantes de São Gonçalo visitam a Ilha Fiscal
Passeio foi uma ação em parceria entre o governo do Estado e Prefeitura
Estudantes de São Gonçalo visitam a Ilha Fiscal
Passeio foi uma ação em parceria entre o governo do Estado e Prefeitura
Operação Tolerância Zero realiza mais de 750 abordagens a motociclistas em uma semana
As ações aconteceram no Zé Garoto e no Rocha
São Gonçalo fiscaliza lojas de conserto de celulares e interdita duas delas
Agentes da Posturas e policiais da 73ª DP estiveram em três estabelecimentos
Estudo Vivo ensina alunos de escola do Mutuá sobre a importância de conservar fauna e flora
Projeto foi desenvolvido nesta manhã na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula
Guarda Municipal de São Gonçalo detém três pessoas por tentativa de furto de cabos
Uma das ocorrências aconteceu na Rua Dr. Nilo Peçanha, no Mutondo, e outra na Rua Aluísio Neiva, no Centro
Gonçalenses celebram a entrega de macrodrenagem em Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa
Mais de 20 ruas da região receberam obras de infraestrutura
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.