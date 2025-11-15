São Gonçalo: Passeio foi uma ação em parceria entre o governo do Estado e Prefeitura - Divulgação

São Gonçalo: Passeio foi uma ação em parceria entre o governo do Estado e PrefeituraDivulgação

Publicado 15/11/2025 13:52

São Gonçalo - Os alunos do 9º ano da Escola Municipal Professora Aurelina Dias Cavalcanti, que fica no bairro Amendoeira, tiveram um aula-passeio, nesta quarta-feira (13), na Ilha Fiscal, no Centro do Rio de Janeiro.

Os estudantes puderam visitar o Museu Naval, o Espaço Cultural da Marinha e a Ilha Fiscal através do Programa Jovens do Mar, do Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo. A visitação foi acompanhada por guias, professores e historiadores, que foram mostrando aos alunos os objetos que fazem parte da história do Brasil. Além disso, os estudantes também puderam conhecer a exposição da artista plástica Mary Dutra.

“Eles amaram. Era perceptível por conta dos comentários. Eles estavam muito felizes, atentos, animados. Eles visitaram os espaços e puderam entrar na réplica da nau do descobrimento, também entraram num helicóptero de guerra que fica em exposição permanente no espaço e no submarino. Acho que foi a parte que mais gostaram”, afirmou a professora Glauciane Cardoso.













