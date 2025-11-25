São Gonçalo: Shoppings promovem encontro com Papai Noel para as crianças tirarem fotografias grátis - Divulgação

São Gonçalo: Shoppings promovem encontro com Papai Noel para as crianças tirarem fotografias grátisDivulgação

Publicado 25/11/2025 15:25

São Gonçalo - Neste fim de ano, a magia do Natal está ainda mais acessível para as famílias de São Gonçalo. O São Gonçalo Shopping e o Shopping Pátio Alcântara estão oferecendo fotos gratuitas com o Papai Noel, proporcionando momentos especiais e registros inesquecíveis para crianças e adultos.



São Gonçalo Shopping - O bom velhinho está recebendo o público em um cenário encantado preparado especialmente para celebrar a época mais esperada do ano. As famílias podem garantir sua foto gratuita nos seguintes horários: Segunda a sexta, de 13h às 22h; Sábados, de 10h às 22h; Domingos e feriados, de 13h às 21h. A ação oferece a oportunidade perfeita para reunir a família, registrar a visita e viver a magia natalina de perto.



Shopping Pátio Alcantara - No coração de Alcântara, o Papai Noel também marca presença para tirar fotos gratuitas com o público. Os atendimentos acontecem nos seguintes horários: Segunda a sábado, de 11h às 19h; Feriados, de 11h às 15h. O shopping preparou um ambiente acolhedor para que todos possam curtir o espírito natalino e levar para casa uma lembrança especial.



Os dois shoppings convidam toda a população de São Gonçalo e região para aproveitar a programação natalina, registrar momentos mágicos e celebrar a chegada do Natal com muita alegria.