São Gonçalo - A cidade recebe, pela primeira vez, o evento Circula MinC, que acontecerá nos dias 9 e 10 deste mês de dezembro, no Teatro Municipal de São Gonçalo. A edição é uma iniciativa do Ministério da Cultura (MinC) para levar atividades de formação às cidades do país.
Iniciado em 2023, o Circula MinC percorreu todo o Brasil para conversar com gestores e gestoras públicas locais sobre a importância da adesão à Lei Paulo Gustavo (LPG). Diante do sucesso nas ações, o MinC realizou novos encontros em 2024, promovendo atividades de capacitação sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).
Agora em 2025, o Circula MinC mantém o viés de formação e capacitação, envolvendo ainda mais pessoas nas atividades da sociedade civil e potencializando a formação e capacitação de artistas, agentes culturais, educadores e produtores culturais.
Todas as atividades são realizadas em parceria com prefeituras, governos estaduais e com o apoio dos escritórios estaduais do MinC, contando com a presença da sociedade civil, dos Coletivos, Fóruns municipais, regionais e estaduais de Cultura. As oficinas do Circula MinC serão realizadas presencialmente no Teatro Municipal de São Gonçalo, movimentando as seis cidades da região Leste Fluminense: Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e Niterói. São esperados conselheiros municipais e estaduais de Cultura, artistas e produtores culturais, gestores públicos e integrantes dos Comitês de Cultura da Leste Fluminense.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.