São Gonçalo: Circula MinC vai movimentar seis cidades da região Leste Fluminense - Renan Otto

Publicado 05/12/2025 07:35

São Gonçalo - A cidade recebe, pela primeira vez, o evento Circula MinC, que acontecerá nos dias 9 e 10 deste mês de dezembro, no Teatro Municipal de São Gonçalo. A edição é uma iniciativa do Ministério da Cultura (MinC) para levar atividades de formação às cidades do país.

Iniciado em 2023, o Circula MinC percorreu todo o Brasil para conversar com gestores e gestoras públicas locais sobre a importância da adesão à Lei Paulo Gustavo (LPG). Diante do sucesso nas ações, o MinC realizou novos encontros em 2024, promovendo atividades de capacitação sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Agora em 2025, o Circula MinC mantém o viés de formação e capacitação, envolvendo ainda mais pessoas nas atividades da sociedade civil e potencializando a formação e capacitação de artistas, agentes culturais, educadores e produtores culturais.

Todas as atividades são realizadas em parceria com prefeituras, governos estaduais e com o apoio dos escritórios estaduais do MinC, contando com a presença da sociedade civil, dos Coletivos, Fóruns municipais, regionais e estaduais de Cultura. As oficinas do Circula MinC serão realizadas presencialmente no Teatro Municipal de São Gonçalo, movimentando as seis cidades da região Leste Fluminense: Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e Niterói. São esperados conselheiros municipais e estaduais de Cultura, artistas e produtores culturais, gestores públicos e integrantes dos Comitês de Cultura da Leste Fluminense.

Para se inscrever basta acessar o link: https://forms.gle/jpLb8Wk7BfiXbDpx6

Serviço:



Data e Horário: 9/12 (terça-feira) das 10h às 15h e 10/12 (quarta-feira) das 10:00 às 17:00



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo (Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro)