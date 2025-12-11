São Gonçalo: Operação Barricada Zero está sendo realizada de forma integrada pelas forças do Governo do Estado - Renan Otto

Publicado 11/12/2025 16:04

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo já utilizou mais de 200 toneladas de massa asfáltica para repor o pavimento nas vias onde antes ficavam barricadas no Jardim Catarina. O recapeamento vem sendo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano em apoio à Operação Barricada Zero, do governo do Estado do Rio de Janeiro, que teve início em 24 de novembro.

Apenas nesta última semana, foram utilizadas mais de 50 toneladas de massa asfáltica. As equipes do Desenvolvimento Urbano utilizam máquinas para realizar o reparo asfalto, além do trabalho de duas equipes que atuam pelo bairro realizando a reparação manual.

A Polícia Militar retirou, desde o início da ação, mais de 250 pontos com barricadas. A repavimentação asfáltica aconteceu em diversas vias, como ruas Olegário Nascimento, Inês Peixoto, José Rosendo de Souza, Eurico do Vale, Pedro Ferreira, Lamartine Babo, Américo Miranda, Rua dos Diamantes, Rua Cristiano Figueiredo, Rua dos Marfins, Rua Turquesa, Rua dos Rubis, Rua Itambacuri, Rua das Pérolas, Rua Baltazar da Silveira e as avenidas Domício da Gama e Padre Vieira, dentre outras.

Já a Secretaria de Conservação está realizando o descarte do material recolhido nas operações, que inclui barricadas, sedimentos e resíduos. Ao todo, foram retirados 229 caminhões com materiais, o que equivale a 1.600 toneladas de componentes. Apenas nesta última semana, foram retirados mais de 500 toneladas de materiais.

"Todo o nosso trabalho vem sendo feito em parceria com o Ministério Público e com o Governo do Estado. Realizamos reuniões periódicas do nosso Conselho Municipal de Segurança, debatendo temas importantes para a nossa população e a ação de apoio à Operação Barricada Zero é um desses temas. Estamos fornecendo apoio e auxílio a uma população que estava marginalizada, com o seu direito de ir e vir restrito. Eu reafirmo que a Prefeitura está à disposição do Governo do Estado para atuar com o Barricada Zero em outros bairros da cidade. O governador Cláudio Castro está nos auxiliando no combate à violência com essa ação e com a criação do 1° Batalhão de Polícia Militar, inaugurado nesta semana na Venda da Cruz", disse o prefeito Capitão Nelson.

