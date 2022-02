O deputado estadual Valdecy da Saúde, o prefeito, Dr. João, o secretário executivo, Márcio Reis, e parte do secretariado municipal - Beto Oliveira

O deputado estadual Valdecy da Saúde, o prefeito, Dr. João, o secretário executivo, Márcio Reis, e parte do secretariado municipalBeto Oliveira

Publicado 09/02/2022 18:24 | Atualizado 09/02/2022 19:43

Em São João de Meriti, o público da terceira idade participou nesta quarta-feira, 9, da primeira reunião do ano para prestação de contas de todos os trabalhos realizados pela Subsecretaria da Maior Idade, na Tenda da Melhor Idade, localizada na Praça dos Três Poderes.



O público presente também foi notificado sobre a Casa do Idoso, projeto inédito na Baixada que em breve vai se tornar realidade.



O espaço conhecido por atender e garantir os direitos da pessoa idosa, dispõe de clínico geral, dança de salão, massoterapeuta, cardiologista, fisioterapeuta, psicóloga, aulas de alongamento, artesanato, auriculoterapia, yoga, dentre ouros serviços.



Participantes da ação Beto Oliveira

A solenidade contou com a presença do prefeito, Dr. João, do secretário executivo, Márcio Reis, do deputado estadual Valdecy da Saúde, de parte do secretariado municipal e de vereadores.



"É através deste trabalho que muitos dos nossos idosos diminuem a quantidade de remédios que precisam tomar todos os dias. É fazendo atividade física, se movimentando, socializando, que mudamos a realidade dos mais velhos. Estamos cuidando de todos, trabalhando lado a lado, dia após dia, unindo forças com o Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida de cada cidadão Fluminense e, em particular, deste povo tão batalhador de São João de Meriti", afirmou Valdecy, que elogiou o trabalho da Subsecretária da Melhor Idade, Márcia Leal, e agradeceu Márcio Reis.

O prefeito Dr. João destacou a importância da tenda e do quanto a subsecretaria tem trabalhado em prol dos idosos: “Nunca tivemos uma queixa sobre esse grande instrumento, além das atividades que são realizadas aqui diariamente, mais de 200 mil pessoas foram vacinadas contra a covid-19 nesse espaço”.



Para participar das atividades é só comparecer à Subsecretaria da Melhor Idade, localizada na Praça dos Três Poderes, com o documento de identidade, CPF e comprovante de residência para fazer o cadastramento.