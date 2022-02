O App Maria da Penha não precisa ser baixado e não ocupa espaço na memória do aparelho - Reprodução/ Pixabay

O App Maria da Penha não precisa ser baixado e não ocupa espaço na memória do aparelhoReprodução/ Pixabay

Publicado 09/02/2022 23:20

O mais novo instrumento de enfrentamento à violência contra a mulher, App Maria da Penha, será ampliado para a comarca de São João de Meriti, a partir de amanhã, dia 10 de fevereiro.



O web aplicativo permite que a mulher solicite à Justiça uma medida protetiva de urgência sem que precise sair de casa. O dispositivo não precisa ser baixado e não ocupa espaço na memória do aparelho.



De acordo com o TJRJ, ao acessar o link, a vítima preenche um formulário com seus dados e relata a agressão ou ameaça sofrida, podendo anexar fotos, vídeos ou áudio. Ao final, é gerado um pedido de medida protetiva, que é encaminhado para um dos juizados de violência doméstica.



"Estou muito feliz com a ampliação do projeto para a minha comarca de São João de Meriti e tenho certeza que a partir da sua implementação as mulheres se sentirão mais protegidas e fortes. O aplicativo Maria da Penha é uma ferramenta muito importante para que a vítima consiga denunciar o agressor sem precisar sair de casa e para que seja atendida de forma rápida e eficaz", disse a juíza Renata Travassos, da comarca de São João de Meriti.



O Maria da Penha Virtual foi desenvolvido por um grupo de estudantes e pesquisadores do Centro de Estudos de Direito e Tecnologia da UFRJ.