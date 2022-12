Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante São Matheus - Reprodução

Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante São MatheusReprodução

Publicado 08/12/2022 09:09 | Atualizado 08/12/2022 11:10

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, realiza mais uma edição da Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante na cidade. Desta vez, a ação acontece na Praça Roberto da Silveira, em frente ao Supermarket, bairro São Matheus.



Seguindo as recomendações, todos os cães e gatos saudáveis deverão ser vacinados a partir dos 3 meses de idade e, de acordo com a pasta, não há contraindicação para fêmeas prenhas ou em lactação. A vacina da raiva deve ser feita anualmente no animal.



A pasta orienta que os moradores levem os cães com focinheira e evite que crianças levem os animais sozinhos para a vacinação.



A campanha tem o objetivo de criar uma barreira imunológica para que o vírus não chegue aos seres humanos. Para mais informações entre em contato com o Zappet: (21) 99596-0865.