Publicado 28/12/2022 20:39

Na retrospectiva de 2022, a Prefeitura de São João de Meriti relembrou a entrega de mais um potente equipamento público à população: o Complexo Esportivo Valter Pereira da Silva, localizado no Parque Araruama.



O espaço de seis mil metros quadrados possui campo de futebol, arquibancadas, vestiários com banheiros, quadra de areia, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e dois quiosques permanentes.

A inauguração contou com a presença do prefeito Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, do governador Cláudio Castro, entre outras autoridades.



“O governo do estado tem investido sem limites aqui no município. Nosso governo entrará para história, pois nenhuma outra gestão trabalhou e proporcionou tantas melhorias para a população quanto a nossa”, destacou o deputado estadual Valdecy da Saúde.



A pasta reforçou que toda a cidade está recebendo obras de infraestrutura e várias outras melhorias.