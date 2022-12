Mundo Bita embala o Natal do Shopping Grande Rio - Divulgação

Publicado 24/12/2022 07:00

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, ampliou seu horário de funcionamento para atendimento ao público, abrindo uma hora mais cedo e fechando uma hora mais tarde. Assim o empreendimento ofertará mais tempo e comodidade para os clientes realizarem suas compras de Natal e Ano Novo.



Ainda segundo a organização, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2023, os horários também serão diferenciados.



A grande atração do Natal Shopping Grande Rio é a roda gigante de 12 metros. A decoração se inspira no desenho musical que é fenômeno entre as crianças, “Mundo Bita e o Grande Natal”.



Confira o calendário completo:



16 a 23/12

Lojas: 9h às 23h

Alimentação e Lazer: 10h às 23h



24/12

Lojas:9h às 18h

Alimentação e Lazer: 10h às 18h



25/12

Lojas: fechadas

Alimentação e Lazer: 12h às 22h



26 a 30/12

Lojas: 10h às 22h

Alimentação e Lazer: 10h às 22h



31/12

Lojas: 10h às 16h

Alimentação e Lazer: 10h às 16h



01/01

Lojas: fechadas

Alimentação e Lazer: 12h às 21h



02/02

Lojas: 10h às 22h

Alimentação e Lazer: 10h às 22h



O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas, 111 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ.