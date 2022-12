Participantes do Seminário de Direitos Humanos em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 23/12/2022 18:21

Com falas de integrantes do poder municipal e estadual, além da participação de especialistas em direitos humanos, primeira infância e saúde, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, realizou o Seminário de Direitos Humanos.



O evento abordou os temas: Primeira Infância e o Direito à Vida, Educação Continuada de Direitos Humanos e sua Relevância nas Políticas Públicas e Segurança Alimentar.



“A realização desse evento é de grande importância, pois estamos trabalhando três temas de interesse público. São João de Meriti é um dos poucos municípios da Baixada Fluminense que possui uma Lei de Segurança Alimentar e Nutrição Infantil em vigor. Ações como essa são de extremo valor para a nossa cidade e não posso deixar de agradecer ao prefeito Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde e todas as secretarias envolvidas nessa ação”, afirmou o secretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelo Rosa.

Da esquerda para a direita: subsecretária de Saúde, Dra. Malu; promotora da 1° Vara de Infância e Juventude de São João de Meriti, Dra. Luciana Pereira; secretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelo Rosa; superintendente Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Alessandra Werner; representante do Ação da Cidadania, Mariah Pereira e o gerente dos conselhos, Anderson Chaves Divulgação

A superintendente estadual de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos,, destacou a relevância da ação: “É muito importante tratar as políticas públicas de direitos humanos nos municípios envolvendo a sociedade civil e todos que fazem parte desse trabalho.”O encontro contou com a participação da subsecretária de Saúde, Dra. Malu, de representantes da sociedade civil, dos Conselhos Municipais e Estaduais de Políticas Públicas e dos agentes da pasta, do Grupo de Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, do Coletivo Neurodiversos, do Projeto Social Construindo um Novo Amanhã, da Promotora da 1° Vara de Infância e Juventude de São João de Meriti Dra. Luciana Pereira, da Superintendente Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Alessandra Werner e da representante do Ação da Cidadania, Mariah Pereira.