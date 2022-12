Confraternização de natal dos cadastrados nos CRAS e CREAS é realizada em Meriti - Elias Niccácio

Confraternização de natal dos cadastrados nos CRAS e CREAS é realizada em Meriti

Publicado 22/12/2022 19:15

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou a confraternização de Natal dos cadastrados nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) do município.



O objetivo foi promover um ambiente acolhedor e divertido para as crianças atendidas. “Esse é o momento ideal para trabalhar com nossas crianças sobre a importância de homenagear aquele que morreu por nós. Muitas coisas boas ainda irão acontecer e só tenho que agradecer ao prefeito por nos ajudar a proporcionar momentos de lazer para nossas crianças”, afirmou a secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho.

A secretária de Assistência Social Almerinda de Carvalho



O evento contou com muita música, dança, animação, brincadeiras, além de um café da manhã. Ao longo da ação foram distribuídos doces e brinquedos recebidos por meio de doações.



Gabriella Martins, 27 anos, usuária do serviço, comentou sobre a confraternização: “Gostei muito da ação, pois aqui somos muito bem acolhidos pela equipe e tudo aqui é motivo de festa.”

O encontro contou com a participação de 30 famílias e dos agentes da pasta.