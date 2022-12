Dez mil famílias marcaram presença no evento - Divulgação

Publicado 20/12/2022 19:12

O fim de semana em São João de Meriti foi repleto de união, amor e solidariedade. Isso porque o bairro Parque Araruama recebeu a 23ª edição da Festa das Crianças. Mais de dez mil famílias participaram da comemoração realizada pela Associação Beneficente Amigos da Saúde (ABAS), com o apoio do deputado estadual Valdecy da Saúde.



Durante o evento foram sorteadas 500 bicicletas, além de velotrois, tablets e moto elétrica para animar ainda mais esse grande dia.



“Hoje se inicia mais uma edição da maior Festa das Crianças do estado do Rio de Janeiro, com mais de 12 mil brinquedos distribuídos, 600 bicicletas e tablets sorteados, 20 tendas com lanches para as nossas crianças durante o dia inteiro. Tudo isso foi possível graças à união do povo e dos comerciantes que, juntos, fizeram essa parceria para que a gente pudesse realizar o sonho dessas crianças”, disse, emocionado, o deputado estadual Valdecy da Saúde.



Valdecy da Saúde, Prefeito Dr. João, Deputado Bebeto e Jacqueline França, esposa de Valdecy Divulgação

Há mais de duas décadas esse evento faz a alegria da garotada de várias comunidades em torno do bairro. Muita diversão, brincadeiras, guloseimas, atividades com animadores e distribuição de presentes fizeram a alegria da criançada, segundo a organização.



“Eu acho a festa muito importante, o deputado é o único que teve essa iniciativa. Ele sempre manteve essa festa para a alegria das crianças. Tudo aqui é verdadeiro, as crianças realmente ganham o prêmio” disse a moradora Márcia Silva.



O prefeito da cidade, Dr. João, também foi à festa e, junto com o parlamentar, fez o sorteio de vários presentes para a garotada.



“Festa linda, maravilhosa, com muita harmonia e amor. Meus parabéns ao Valdecy, familiares, sua equipe, colaboradores e principalmente a este lindo povo da tão amada São João de Meriti”, disse o prefeito.