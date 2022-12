Polícia prende dois homens e resgata pássaros silvestres em Meriti - Divulgação

Publicado 19/12/2022 22:05

Seis pássaros silvestres foram resgatados, nesta segunda-feira (19), durante a 6ª fase da Operação Liberdade. A ação aconteceu em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O objetivo é combater maus-tratos e tráfico de animais silvestres.



Segundo informações da especializada, policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), resgataram três canários da terra, dois coleiros e um chorão.



Os dois homens foram detidos em flagrante e autuados por maus-tratos e tráfico de animais silvestres.



As investigações seguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos na prática criminosa.