Município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Reprodução

Município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense Reprodução

Publicado 16/12/2022 19:10

O futuro da tecnologia chegou em São João de Meriti e outras duas cidades da Baixada Fluminense. Isso porque a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) anunciou na quarta-feira (14), que três municípios da região estão liberados para que as operadoras ativem o sinal da internet móvel de quinta geração (5G).



Antes, o 5G só havia sido liberado e ativado nas Capitais. A faixa pela qual vai transitar a internet de quinta geração é ocupada hoje pelo sinal de TV por antenas parabólicas.



"As cidades anunciadas hoje já estão limpas. Caso haja interesse das operadoras, já estão disponíveis para ativação, mas não exige obrigação editalícia", explicou o presidente do Gaispi e conselheiro da Anatel, Moisés Moreira.



A lista inclui agora a liberação de seis cidades com mais de 500 mil habitantes: Joinville, no Norte de Santa Catarina, Ananindeua (PA), Jaboatão dos Guararapes (PE), Aparecida de Goiânia (GO), Caxias do Sul (RS) e Londrina (PR). São José, na Grande Florianópolis, e São Francisco do Sul, no Litoral Norte do Estado, também foram liberadas. Além dessas, outras sete cidades de menor porte dentro das regiões metropolitanas: Olinda(PE), Paulista (PE), Diadema (SP), São Caetano do Sul (SP), Nilópolis (RJ), São João de Meriti (RJ) e Mesquita (RJ).