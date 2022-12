Os fios encontrados foram apreendidos e enviados para perícia - Reprodução

Publicado 14/12/2022 19:04

Cerca de 1 tonelada de cabos de telecomunicações furtados foram apreendidos por agentes da 25ª Delegacia Policial, localizada no bairro do Engenho Novo. O acusado foi capturado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após trabalho de inteligência e monitoramento.



Segundo informações dos agentes, os fios encontrados foram apreendidos e enviados para perícia.



Policiais da unidade descobriram o feito através de investigações nas quedas de sinal de internet e telefonia na região da delegacia. No início do ano, a própria 25ª DP não tinha um número de telefone fixo que funcionasse por causa do furto de cabos.



As investigações seguem para identificar e prender outros envolvidos nos crimes. Ainda segundo os agentes, os criminosos furtam os fios para revender para receptadores.