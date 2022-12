Uma pistola, um bloqueador GPS e o caminhão de cargas foram apreendidos - Divulgação/ PMERJ

Publicado 14/12/2022 13:53

Policias Militares do 21º BPM prenderam um criminoso armado com pistola e recuperaram um caminhão de cargas na Rua Maria Soares Sendas com Av. João de Deus Menezes, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Não há informações sobre confronto ou troca de tiros. A identidade do condutor acusado não foi divulgada.



A pistola e um bloqueador GPS foram apreendidos.



Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada e registrada na delegacia de polícia da região.