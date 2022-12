Alunos da rede municipal de ensino - Débora Vitória

Publicado 12/12/2022 16:33

O 1° Festival Unificado Escolar de São João de Meriti foi realizado na presença de representantes e 350 alunos matriculados na rede municipal de ensino. A ação ocorreu na Vila Olímpica do município, em parceria com as Olimpíadas Especiais Brasil.



O objetivo do encontro é promover a inclusão. “Estou muito feliz em sediar o primeiro festival unificado aqui na Vila Olímpica do município. São dez projetos pilotos que implementamos aqui e planejamos ampliar esse número no próximo ano. Trabalhar a inclusão nas escolas é de grande relevância”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti.



Os alunos participaram de brincadeiras e partidas de futebol e de basquete. As escolas selecionadas foram: E. M. Dr. Getúlio de Moura, E. M. Casimiro de Abreu, E. M. Professor Jansen Pereira de Melo, E. M. Unidade Integrada do 1° Grau, E. M. Professora Graça Grijó, E. M. Valério Vilas Boas Filho, E. M. Adérito Gomes Gouveia, CIEP 180 Mun. Pres. João Goulart, E. M. Carlos Teixeira e o CIEP 138 Mun. Dauta Jobert Barreto.



A aluna Talita Romani, 12 anos, falou sobre a ação: “Acho muito importante incluir todos os alunos. Eventos como esse ajudam no processo de adaptação e isso é de grande relevância para as crianças. Na minha escola, por exemplo, trabalhamos muito a inclusão, envolvendo os alunos com deficiência em todas as atividades”.



O secretário de Educação José Carlos reforçou: “Somos uma secretaria que possui como maior objetivo não deixar ninguém para trás. Nossos profissionais são capacitados da melhor maneira possível para que a inclusão nunca pare”.