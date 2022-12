Retirada de entulhos por todo município de São João de Meriti - Reprodução

Publicado 09/12/2022 16:36

A Prefeitura de São João de Meriti deu continuidade com os serviços de manutenção e limpeza em praças e ruas, além de focar na retirada de entulhos por todo município. Só nesta semana, 25 localidades foram alcançadas pelas equipes da pasta.



Caso o serviço de coleta não tenha passado por sua rua, comunique a pasta via direct ou solicite no WhatsApp 99973-4333 ou disque- Serviços Públicos 3752-3852 ou denuncie através da ouvidoria 2651-1001.



A pasta reforçou que os serviços são essenciais para manter a cidade limpa e solicita aos munícipes que não descartem lixo de forma irregular.