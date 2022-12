Inauguração do Sistema Integrado de Monitoramento de São João de Meriti - Edgar Maciel

A cidade de São João de Meriti inaugurou um importante instrumento de segurança pública: o Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) que vai funcionar, em parceria com a Polícia Militar, na Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti.



A central, com funcionamento 24h, vai monitorar cerca de 90 câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade, o que vai ajudar a combater a criminalidade. A Secretaria de Ordem Pública treinou os agentes para trabalhar com o sistema e as imagens ajudarão na prevenção de crimes, no policiamento ostensivo e em investigações da polícia civil, informou a pasta.

“Hoje estamos inaugurando esse grande equipamento que vai ajudar, não só o batalhão, mas como a 64ª DP, como à própria Secretaria de Ordem Pública. Temos trabalhado muito para aumentar a segurança na cidade com iluminação de LED, limpeza e ruas asfaltadas. Em 2023 vamos dobrar o número de câmeras para melhor atender a cidade. Já estamos recebendo resultados positivos em relação à segurança no município”, reforçou o prefeito Dr. João.



A inauguração contou também com a participação do comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar da cidade, Ewerton Lucena; do comandante do 3º Comando de Policiamento de Área, Ricardo Arlem; de representantes da política civil (64ª DP), da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) e do Corpo de Bombeiros.