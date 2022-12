58 formandos concluíram o Curso Básico de Libras promovido pela Secretaria Municipal de Educação - Débora Vitória

Publicado 08/12/2022 17:42

A Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti realizou a formatura para os 58 formandos que concluíram o Curso Básico de Libras. Evento aconteceu no auditório da Escola Municipal Professora Graça Grijó e contou com a presença do secretário da pasta, José Carlos, e familiares de alunos surdos e profissionais da rede municipal de ensino.



“Tenho orgulho enorme de estar à frente da Educação da cidade de São João de Meriti. Estamos no caminho certo para que nossos alunos estejam incluídos e recebendo ensino de qualidade”, destacou José Carlos, que afirmou ter um carinho especial pelo trabalho de inclusão realizado pela Coordenadoria de Educação Especial Inclusiva.



A Coordenadoria de Educação Especial Inclusiva organizou, junto com a Equipe Bilíngue do Centro de Atendimento Educacional Especializado, o primeiro módulo. Ele teve duração de quatro meses e ocorreu em dois pólos: às terças na Escola Municipal Profª Graça Grijó nos turnos da tarde e da noite e na Escola Municipal General Charles de Gaulle, somente à tarde.



O diretor geral da Escola Municipal Prof ª Mariza Azevedo Catarino, Ronaldo Souza realizou o curso e discursou sobre como foi importante aprender a Libras: “Recebi na minha escola uma menina que, além de ser autista, é deficiente auditiva e eu precisava me comunicar com ela como faço com todos os meus alunos. Então, aproveitei essa oportunidade e estou muito feliz por ter conseguido chegar até aqui”.

Para a pasta, a Libras é a primeira língua da pessoa surda e, por isso, é de extrema importância que os familiares aprendam para que os alunos consigam se comunicar fora do ambiente escolar.

