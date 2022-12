Em Meriti, moradores reclamam de abandono e falta de coleta de lixo - Reprodução/ Facebook

Em Meriti, moradores reclamam de abandono e falta de coleta de lixo Reprodução/ Facebook

Publicado 12/12/2022 17:52

Moradores que residem próximo de uma ciclovia de São João de Meriti estão enfrentando dias caóticos com a vegetação e acúmulo de lixo que se encontra na região. Segundo uma moradora que procurou nossa página, há dias o lixo não é recolhido no local.



“Faltando um dia para as eleições, os agentes vieram limpar todo o mato e realizar a limpeza de entulhos. Agora a ciclovia de São João encontra-se completamente abandonada, é mato extremamente alto, é lixo e entulho que não acaba mais, a quantidade de bichinhos que estão abandonados lá é incontável”, afirmou a moradora Lua Oliveira.



Quem passa pelo local consegue rapidamente perceber a falta dos serviços. Nas calçadas a sujeira já pode ser vista com o acúmulo de lixo e descarte irregular de resto de materiais de construção e móveis.



Uma segunda moradora da região reforça a crítica: “Cadê o prefeito dessa cidade? Um descaso total com a nossa sofrida ciclovia onde as pessoas fazem as suas caminhadas em meio a esse matagal e lixo. A população também não ajuda, não respeita, joga lixo e entulho em qualquer lugar a qualquer hora, podia ter mais limpeza e fiscalização. Ajuda nós Prefeito Dr. João”.