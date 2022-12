Confraternização de natal dos cadastrados no Cras do Jardim Íris - Divulgação

Publicado 14/12/2022 18:28

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou a confraternização de natal dos cadastrados no Cras do Jardim Íris, na manhã desta quarta-feira (14). A ação contou com a participação de 30 pessoas mais os agentes da pasta.



O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social que é responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e de risco social dos municípios.



“Hoje estamos realizando nossa confraternização de final de ano que, com certeza, traz um renovo para todos nós. É muito importante realizar essas ações simples e carinhosas com a presença de todos”, afirmou a secretária de Assistência Social Almerinda de Carvalho.



Diversas atividades gratuitas são oferecidas para a população de São João de Meriti no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Jardim Íris. Os serviços incluem palestras com diferentes temas, como massoterapia, nutrição, direitos, deveres e violência.



O cadastrado Erivaldo Gesuino destaca:” Nós não temos ajuda humanitária, e isso é muito importante, pois estamos sempre precisando de médicos, auxílios e uma equipe dedicada como essa que atua aqui. Precisamos de serviços e auxiliares que estejam dispostos a contribuir com nosso futuro”.



O CRAS Íris está localizado na Rua Copacabana, 50 – Jardim Íris.