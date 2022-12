Vazamento de esgoto na Rua Ceci, bairro Éden - Reprodução/ Arquivo pessoal

Publicado 15/12/2022 09:00

Falta de limpeza nas ruas e até mesmo de saneamento básico são alguns dos problemas enfrentados e abordados por moradores do bairro Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Uma moradora procurou o Dia Meriti para registrar indignação com uma problemática que é vista em sua rua há mais de um mês.

A Rua Ceci está em péssimas condições, acúmulo de lixo e esgoto a céu aberto, segundo informações da moradora Andreia Fragoso.

“É uma vergonha isso aqui. Desde novembro, junta uma montanha de lixo na minha porta, que só piora com o esgoto que está vazando. Não devia ser preciso ficar enviando reclamações para a Prefeitura ou jornais, já que isso é um serviço essencial para todos”, enfatiza.

Bairros sem água

Outro problema enfrentado por munícipes é em relação a falta de água. Recentemente, um conserto em uma adutora que abastece os municípios da Baixada Fluminense afetou o fornecimento em alguns bairros de Meriti. Até o momento, o problema da falta de água na torneira é constante.

O meritiense luís Claudio Bambino informou que mesmo com o reparo, a questão com o abastecimento em seu bairro é caótico. O morador do Jardim Noia relata que a falta ou má qualidade dos serviços contribui para tal.

“Vira e mexe estão fazendo buracos aqui na rua e não voltam para finalizar as obras. Os canos acabam estourando e o desperdício é inevitável”, reforça.

A Águas do rio, responsável pelo abastecimento no município, informou que finalizou o reparo na adutora que abastece a cidade. O Da Meriti segue de olho nas reclamações dos moradores e possíveis soluções dos responsáveis.