Equipes realizaram uma operação para remoção de barricadas na Comunidade da Linha, em São João de MeritiDivulgação

Publicado 18/12/2022 10:00

Policiais Militares do 21º BPM (São João de Meriti) realizaram uma ação preventiva contra as organizações criminosas que atuam em comunidades do município. Barricadas instaladas pelo tráfico foram removidas das ruas da comunidade da Linha.



Segundo os agentes, entulhos foram removidos após denúncia de moradores.



O intuito da ação é permitir o direito de ir e vir de toda população, além de restabelecer a prestação de serviços públicos essenciais de saúde e segurança.